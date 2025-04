DBRS Conferma il Rating BBB con Prospettive Positive

L’agenzia Dbrs Morningstar ha confermato il rating BBB per l’Italia, evidenziando un trend positivo. Questo riflette risultati fiscali migliori del previsto per il 2024 e il continuo impegno del governo italiano nei piani di aggiustamento fiscale a medio termine, nonostante le difficoltà macroeconomiche e geopolitiche. La nota dell’agenzia mette in evidenza anche la solida performance del mercato del lavoro e segnali di una crescita del prodotto potenziale che supera i livelli passati. Inoltre, si osserva un sistema bancario più solido e una maggiore stabilità del governo. L’Italia ha riportato un disavanzo fiscale del 3,4% del Pil nel 2024, valore significativamente inferiore al 4,3% inizialmente previsto e al 7,2% del 2023.