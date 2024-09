DBA Group, valore della produzione in crescita del +11,5%. Backlog raggiunge i 141,7 milioni.

Nei primi sei mesi del 2024, DBA Group ha registrato un valore della produzione di 53,5 milioni di euro, con un incremento dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un EBITDA di 5,3 milioni di euro, in crescita del 6,4%. Il Consiglio di Amministrazione della società, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e tra le principali realtà in Italia nel settore della consulenza ICT, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2024. Inoltre, il backlog ha raggiunto i 141,7 milioni di euro, segnando un aumento del 49% rispetto a un anno fa. Il risultato netto ante imposte è stato di 2,7 milioni di euro, leggermente superiore ai 2,6 milioni del 30 giugno 2023, mentre la posizione finanziaria netta è migliorata, passando da 8,4 milioni al 31 dicembre 2023 a 11,5 milioni.

Il CEO Raffaele De Bettin ha espresso grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando che l’incremento del valore della produzione evidenzia la solidità della strategia dell’azienda, centrata sulla transizione digitale ed energetica. De Bettin ha messo in risalto la capacità di DBA Group di cogliere le opportunità di crescita nei settori di riferimento, contribuendo a consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership. L’eccezionale crescita del backlog e il rafforzamento del team sono considerati segnali chiari di fiducia del mercato nei confronti della società e posizionano DBA Group in ottime condizioni per raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti nel piano industriale che si estende fino al 2026.

Questi risultati positivi riflettono non solo la crescita economica dell’azienda, ma anche il suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative nei settori della consulenza ICT, evidenziando l’efficacia delle strategie adottate. L’azienda sembra quindi ben posizionata per affrontare le sfide future e continuare a espandere la propria presenza nel mercato. Con un piano industriale robusto e un team forte, DBA Group appare pronta per sostenere il suo percorso di crescita nei prossimi anni, puntando su innovazione e sviluppo sostenibile.