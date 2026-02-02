10.8 C
Roma
lunedì – 2 Febbraio 2026
Tecnologia

DBA Group integra occhiali Meta con Luxottica

Da stranotizie
DBA Group integra occhiali Meta con Luxottica

I dispositivi wearable stanno rivoluzionando i processi industriali. DBA Group, società leader in consulenza tecnica e ingegneria per infrastrutture critiche, rafforza il proprio impegno nell’innovazione digitale.

Il gruppo ha commissionato a EssilorLuxottica una fornitura di occhiali intelligenti con intelligenza artificiale di ultima generazione. I modelli Ray-Ban Meta e Oakley Meta sono tra le soluzioni di smart eyewear più evolute disponibili. Questi dispositivi sono dotati di fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, microfoni con riduzione del rumore, altoparlanti open-ear e comandi vocali integrati.

I wearable verranno utilizzati in via sperimentale dai tecnici DBA durante le attività operative sul campo. Le applicazioni riguarderanno ambiti strategici come audit, ingegneria, costruzione, manutenzione e operazioni. La modalità hands-free offre vantaggi concreti in termini di produttività, sicurezza e qualità dei dati raccolti.

L’iniziativa consente di rendere le attività più connesse, digitali e sostenibili, migliorando la collaborazione. Il CEO Raffaele De Bettin ha dichiarato che DBA vuole anticipare i trend ed esplorare le potenzialità di questi dispositivi per il personale. Il gruppo impiega oltre 1.000 tecnici, molti dei quali operano nella realizzazione e nel monitoraggio di infrastrutture mission-critical.

L’introduzione su larga scala di questi wearable rappresenta un passo nel percorso di crescita. La scelta punta a promuovere un’adozione responsabile delle tecnologie emergenti, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle competenze.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Grammy 2026: Red Carpet e Look Più Belli
Articolo successivo
Oriental Fashion Show a Parigi: Moda come Linguaggio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.