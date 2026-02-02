DBA Group integra occhiali Meta con Luxottica

I dispositivi wearable stanno rivoluzionando i processi industriali. DBA Group, società leader in consulenza tecnica e ingegneria per infrastrutture critiche, rafforza il proprio impegno nell’innovazione digitale.

Il gruppo ha commissionato a EssilorLuxottica una fornitura di occhiali intelligenti con intelligenza artificiale di ultima generazione. I modelli Ray-Ban Meta e Oakley Meta sono tra le soluzioni di smart eyewear più evolute disponibili. Questi dispositivi sono dotati di fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, microfoni con riduzione del rumore, altoparlanti open-ear e comandi vocali integrati.

I wearable verranno utilizzati in via sperimentale dai tecnici DBA durante le attività operative sul campo. Le applicazioni riguarderanno ambiti strategici come audit, ingegneria, costruzione, manutenzione e operazioni. La modalità hands-free offre vantaggi concreti in termini di produttività, sicurezza e qualità dei dati raccolti.

L’iniziativa consente di rendere le attività più connesse, digitali e sostenibili, migliorando la collaborazione. Il CEO Raffaele De Bettin ha dichiarato che DBA vuole anticipare i trend ed esplorare le potenzialità di questi dispositivi per il personale. Il gruppo impiega oltre 1.000 tecnici, molti dei quali operano nella realizzazione e nel monitoraggio di infrastrutture mission-critical.

L’introduzione su larga scala di questi wearable rappresenta un passo nel percorso di crescita. La scelta punta a promuovere un’adozione responsabile delle tecnologie emergenti, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle competenze.