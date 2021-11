Out Of, Arco FC, AzzurroDigitale, ClubDealOnline, Immagina Biotechnology, Rocketbaby, Letyourboat e Lokky sono le otto nuove startup entrate oggi nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Out Of, è una startup che si occupa di prodotti di ottica sportiva: progetta e realizza maschere da sci e occhiali ad alto valore tecnologico. Fondata da Federico Righi nel 2017, nel 2020 ha raccolto 1 milione di euro su Mamacrowd, piattaforma di equity crowdfunding (quote contro risorse).

Arco FC è una startup basata a Bologna, che ha brevettato una tecnologia per veicoli elettrici che permette un’autonomia di utilizzo fino a 1000 km con una ricarica di 3 minuti. Fondata nel 2017 da Angelo D’Anzi, Carlo Brovero, Pietro Mandurino e Gianluca Piraccini, nel 2020 ha raccolto 1 milione di euro sulla piattaforma di equity crowdfunding Crowdfundme.

AzzurroDigitale, startup basata a Padova che vuole accompagnare le aziende manifatturiere in un percorso di digital transformation, nel 2020 ha chiuso un round di 1 milione cui hanno partecipato Alessandro Rimassa, Francesco Beraldi e Gianmario Tondato. L’azienda è stata fondata da Antonio Fornari, Carlo Pasqualetto e Jacopo Pertile.

ClubDealOnline, piattaforma di Equity Crowdfunding fondata da Antonio Chiarello, nel 2020 ha chiuso un round da 1 milione.

Immagina Biotechnology è una startup del settore biotech nata e cresciuta in Trentino Alto Adige. Fondata nel 2014 da Massimiliano Clamer, nel 2020 ha chiuso un round di 1 milione con alcuni investitori di TBA – Tyrolean Business Angel Network e altri business angel.

Rocketbaby è una startup fondata nel 2014 da Alexander Jovanovic che ha sviluppato una piattaforma di ecommerce per mamme e bambini. Nel 2020 ha chiuso un round da 1 milione guidato da Ad4Ventures (Gruppo Mediaset).

Letyourboat è una startup basata a Genova che mette in contatto persone in ricerca di una imbarcazione da noleggiare con i proprietari delle barche. Fondata nel 2018 da Walter Vassallo, nel 2020 ha raccolto 1 milione in un round guidato da Ligurcapital.

Lokky, startup insurtech fondata nel 2018 da Paolo Tanfoglio e Sauro Mostarda, ha chiuso un round di 1 milione guidato da Angels4Impact (A4I).

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech. A oggi il database di Italian Tech conta 318 schede di startup.