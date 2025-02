DAZN presenta un’offerta imperdibile a soli 9,99€ al mese

DAZN ha introdotto una promozione interessante per attirare nuovi clienti e riattivare vecchi abbonamenti, offrendo il piano Standard a soli 9,99€ al mese per sette mesi, rispetto ai normali 44,99 euro. Questa offerta, comunicata via email a molti utenti, consente un risparmio di 245 euro in poco più di sei mesi e include l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, come Serie A, Liga, tennis, basket, ciclismo e pallavolo, con la possibilità di fruizione su due dispositivi connessi alla stessa rete. Inoltre, l’assenza di vincoli contrattuali rende l’offerta più attraente, consentendo la disdetta con un preavviso di 30 giorni. La promozione è attivabile fino alle ore 15 del 22 gennaio tramite una pagina dedicata.

Tuttavia, questa strategia commerciale ha suscitato malcontento tra gli abbonati che pagano il prezzo pieno di 44,99 euro al mese, sentendosi svantaggiati da un’offerta che sembra privilegiare i nuovi clienti a scapito della loro lealtà. Le lamentele sui social network e sui forum sono aumentate, con molti utenti frustrati dall’impossibilità di accedere alla stessa offerta e che si sentono trattati ingiustamente da DAZN. Alcuni utenti hanno persino minacciato di disdire il loro abbonamento, ritenendo iniquo questo trattamento differenziato. Anche Sky ha affrontato critiche simili in passato per la sua gestione dei clienti.