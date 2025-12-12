12.4 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Economia

Dazio doganale UE sui piccoli pacchi

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito un dazio doganale temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi in ingresso nell’Unione, principalmente attraverso il commercio elettronico, a partire dal primo luglio 2026. Questa misura è stata adottata a causa della situazione attuale in cui questi pacchi entrano nell’Unione esentati da dazi, generando concorrenza sleale per i venditori europei, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali.

Il dazio rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore di un accordo permanente per la gestione di questi pacchi, che è stato concordato nel novembre 2025 e mira a eliminare la soglia di franchigia doganale. La misura temporanea si applicherà ai piccoli pacchi che entrano nell’Unione principalmente attraverso il commercio elettronico.

Articolo precedente
Riforma farmaceutica UE
Articolo successivo
Immigrati in Italia e Abruzzo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.