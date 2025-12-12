Dazio doganale UE sui piccoli pacchi

Il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito un dazio doganale temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi in ingresso nell’Unione, principalmente attraverso il commercio elettronico, a partire dal primo luglio 2026. Questa misura è stata adottata a causa della situazione attuale in cui questi pacchi entrano nell’Unione esentati da dazi, generando concorrenza sleale per i venditori europei, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali.

Il dazio rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore di un accordo permanente per la gestione di questi pacchi, che è stato concordato nel novembre 2025 e mira a eliminare la soglia di franchigia doganale. La misura temporanea si applicherà ai piccoli pacchi che entrano nell’Unione principalmente attraverso il commercio elettronico.