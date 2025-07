Dazi Usa-Ue: l’opposizione attacca Meloni e il governo italiano

Il recente accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico italiano. Mentre il governo definisce l’intesa “sostenibile”, l’opposizione solleva forti critiche. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato la delusione rispetto alle promesse di Giorgia Meloni riguardo a una possibile collaborazione fruttuosa con gli USA, definendo la situazione un “pugno nello stomaco” per l’economia italiana e avvertendo del rischio di oltre 100mila posti di lavoro in pericolo.

Stefano Bonaccini del Partito Democratico ha espressamente criticato la cessione dell’Unione Europea ai voleri americani, definendo l’atteggiamento della Meloni come “ingiustificata sudditanza” alle richieste statunitensi, in assenza di reciprocità. Ha inoltre evidenziato che l’accordo favorisce dazi unidirezionali.

Carlo Calenda ha puntato il dito contro la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, accusandola di aver condotto l’Europa a una capitolazione. Ha evidenziato l’inequità della situazione, sottolineando come l’Europa, con un dazio del 15%, si trovi in una posizione svantaggiata rispetto agli Stati Uniti.

Anche la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna) ha espresso preoccupazione, avvertendo che tali dazi avranno effetti pesanti sull’export italiano, particolarmente per le piccole imprese. Il presidente della Cna, Dario Costantini, ha esortato il governo a riattivare le discussioni sull’export per garantire supporto alle aziende colpite, evidenziando che un dazio del 15% si tradurrebbe in una tassa molto più significativa per il Made in Italy.