Dazi Usa-Ue: incertezze su esenzioni e impatti economici

Le attuali trattative tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti riguardano l’applicazione di dazi commerciali, con particolare attenzione sulle esenzioni che potrebbero essere concesse a determinati prodotti. Olof Gill, portavoce della Commissione Europea per il commercio, ha confermato che dal 1° agosto si prevede l’implementazione di un dazio del 15% e che le negoziazioni sono in corso per ulteriori esenzioni.

Il dibattito si concentra su vari settori economici, fra cui i farmaci, i vini, i liquori, e l’acciaio. Nonostante le aspettative, i vini e i liquori non saranno inclusi tra le prime esenzioni annunciate, lasciando il settore soggetto a tariffe elevate. Per quanto concerne l’acciaio, ci sono divergenze significative nelle visioni di Ue e Usa per quanto riguarda la riduzione dei dazi attuali del 50%.

Il settore farmaceutico, cruciale per l’Italia, potrebbe subire impatti significativi a causa delle nuove tariffe. L’export di farmaci italiani verso gli Stati Uniti ammonta a quasi sei miliardi di euro, rappresentando oltre l’11% del totale delle esportazioni nel triennio 2022-2024. L’importanza crescente del comparto farmaceutico, ora al 8% delle esportazioni italiane, costituisce un fattore di rischio da non sottovalutare.

In merito alle reazioni della Commissione, si sottolinea che l’attuazione di eventuali contromisure dipenderà dall’esito delle trattative. Si possono sospendere i dazi di ritorsione se si raggiunge un accordo, ma al momento la posizioni rimane nell’incertezza. Le discussioni sulle esenzioni e sugli aiuti alle imprese sono ancora in corso, senza decisioni definitive imminenti.