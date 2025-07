Dazi USA-UE, il governo diviso: l’Italia teme per il futuro

La recente intesa tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi ha generato un vivace dibattito in Italia, anticipando un periodo estivo di confronto politico. Con una scadenza importante fissata per il 29 luglio 2025, le reazioni si articolano in diversi schieramenti, con la maggioranza di governo generalmente favorevole all’accordo, mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, esprime forti critiche.

Il governo, guidato dalla Premier Giorgia Meloni, manifesta un cauto ottimismo riguardo all’accordo, ritenendolo fondamentale per evitare un conflitto commerciale con gli Stati Uniti. Meloni sottolinea i risultati finora ottenuti, ma ammette che sono necessarie ulteriori trattative per ottimizzare gli interessi italiani ed europei. In contrapposizione, Salvini accusa Bruxelles di compromettere la sovranità nazionale e di cedere a pressioni straniere.

Le opposizioni, da parte loro, non tardano a palesare le loro perplessità. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle criticano l’intesa, definendola una capitolazione agli interessi americani a danno dell’Europa, e avvertono delle possibili ripercussioni negative per l’industria italiana. Queste forze politiche temono che l’accordo possa rappresentare una perdita di competitività e mettere a rischio posti di lavoro.

Il dibattito pubblico si intensifica, con manifestazioni e discussioni che coinvolgono vari settori, in particolare l’industria e l’agricoltura, i cui rappresentanti esprimono preoccupazioni su potenziali aumenti dei costi. Economisti avvertono che, se l’accordo non sarà gestito con cautela, potrebbero verificarsi squilibri economici e un incremento della disoccupazione. Il tema dei dazi continua quindi a occupare un posto centrale nell’agenda politica italiana, mentre la stagione estiva si avvicina.