Dazi Usa sul grafite cinese: impatto sulle batterie e il mercato

Negli Stati Uniti, si sta profilando una significativa modifica alle politiche commerciali riguardanti le importazioni di grafite dalla Cina, un materiale fondamentale per la produzione di batterie. Il Dipartimento del commercio americano prevede di applicare dazi straordinari del 93,5% su questo prodotto.

Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Bloomberg, la decisione ufficiale è attesa entro il 5 dicembre. Se attuata, questa nuova tariffa si sommerà ai dazi già in vigore, portando l’impatto tariffario complessivo al 160%. L’iniziativa si colloca in un contesto di crescente tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, specialmente in relazione a materiali critici per la tecnologia, come quelli utilizzati nelle batterie per veicoli elettrici e dispositivi elettronici.

L’introduzione di tali misure potrebbe avere conseguenze significative sul mercato globale della grafite, influenzando i costi di produzione delle batterie e, di conseguenza, l’industria automobilistica e quella tecnologica negli Stati Uniti. La decisione finale sarà attentamente monitorata da esperti del settore, che valutano gli effetti delle politiche protezionistiche sulle catene di fornitura e sull’innovazione tecnologica.