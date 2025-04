Dazi USA sul cioccolato belga: una sfida per i produttori belgi

I produttori di cioccolato belga sono in difficoltà a causa dei nuovi dazi commerciali degli Stati Uniti. Già soggetti a un dazio doganale del sei per cento, i dolci belgi affronteranno una sovrattassa del dieci per cento, applicata a molti prodotti importati. Questa situazione complica ulteriormente l’esportazione del cioccolato belga verso il mercato statunitense, rendendo la concorrenza più difficile e influenzando negativamente il settore.