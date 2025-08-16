Dazi USA, rischi per l’export agroalimentare italiano

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l’applicazione di dazi sulle merci importate negli Stati Uniti. L’Unione Europea sembra aver perso l’ultima opportunità di evitare queste misure, con dazi generali fissati al 15% e per acciaio e alluminio al 50%, anche se alcuni prodotti potrebbero essere esenti o avere trattamenti speciali. Esiste preoccupazione per beni strategici e non essenziali, che potrebbero subire tariffe superiori alla media.

Secondo la Cgia di Mestre, l’export del Sud Italia potrebbe subire danni significativi a causa della minore diversificazione dei suoi prodotti. Regioni come la Sardegna, il Molise e la Sicilia dipendono fortemente da determinati settori e non possiedono una gamma amplia di beni da esportare. La Puglia, invece, si distingue con una maggiore diversificazione, rendendola meno vulnerabile agli effetti dei dazi.

Le misure previste dagli Stati Uniti potrebbero portare a una perdita di oltre 1 miliardo di euro per il settore agroalimentare italiano, colpendo in particolare il Sud, dove recenti analisi indicano un possibile impatto su circa 15.000 posti di lavoro. Negli ultimi anni, l’export di prodotti italiani negli USA è cresciuto notevolmente, ma ora si teme un’inversione di tendenza.

Le reazioni e le soluzioni non sono facili da trovare. Una maggiore diversificazione economica richiede tempo, mentre i piani di sostegno finanziario potrebbero solo mitigare gli effetti. La diplomazia e il negoziato rimangono strumenti cruciali per cercare esenzioni dai dazi, mentre il settore agroalimentare del Mezzogiorno si prepara ad affrontare una situazione complessa e incerta.