Dazi USA, missione di Meloni a Washington il 16 aprile

Giorgia Meloni visiterà Washington il 16 aprile, come confermato da fonti vicine all’Adnkronos, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Palazzo Chigi e della Casa Bianca. La data è stata scelta incrociando le agende della premier italiana e del presidente americano, Donald Trump. L’incontro avverrà due giorni prima dell’arrivo in Italia del vice presidente JD Vance, la cui visita è organizzata principalmente per un incontro con il Vaticano, ma non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo.

Durante la missione a Washington, uno dei temi centrali sarà la questione dei dazi, un argomento che ha stravolto l’agenda dell’incontro, pianificato da tempo. Questo incontro si colloca anche in un momento significativo, poiché poche settimane dopo, l’Unione Europea inizierà ad applicare i controdazi in risposta ai dazi imposti sugli import di acciaio e alluminio da parte degli Stati Uniti.

Il viaggio di Meloni rappresenta un’importante opportunità per discutere collaborazioni, strategie economiche e questioni commerciali, specialmente in un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide economiche. La premier cercherà di rafforzare le relazioni tra Italia e Stati Uniti, di fronte a problematiche che possono avere impatti significativi sulle due economie.

In sintesi, la visita di Meloni a Washington non solo segna un momento di dialogo bilaterale, ma si pone anche in un contesto di maggiore competizione economica internazionale, dove entrambe le nazioni cercano di navigare le nuove dinamiche commerciali in gioco.