Dazi USA: Mercati asiatici in calo, effetti globali in vista

La Corte d’Appello degli Stati Uniti ha deciso di mantenere i dazi in vigore, generando ripercussioni immediate sui mercati. Le Borse asiatiche chiudono tutte in territorio negativo. Il segretario al Tesoro statunitense, Bessent, ha dichiarato che le negoziazioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina sono attualmente in stallo.

Le Borse europee aprono appena sopra la parità, con Milano in crescita dello 0,2% e Londra dello 0,3%. Un indicatore chiave dell’impatto dei dazi è il Baltic Dry Index, che misura i costi di trasporto delle materie prime via mare: dal inizio dell’anno è sceso del 25%.

Wall Street, in chiusura, ha registrato segnali positivi, seppur cauti, con i rendimenti dei Treasury americani ancora elevati, in particolare il decennale a 4,42%. Nel frattempo, lo spread italiano è sceso ai minimi dal 2021, attestandosi a 98 punti base. Oggi si attendono dichiarazioni dal Governatore di Bankitalia, Panetta, e diversi dati economici, tra cui l’inflazione PCE dagli Stati Uniti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it