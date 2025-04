Dazi USA, Meloni lavora a un incontro con Trump

Il governo italiano riceve una boccata d’ossigeno grazie al temporaneo stop di Donald Trump ai dazi del 20% sulle merci europee, in cambio del congelamento delle contro-tariffe Ue. Questa situazione arriva mentre la premier Giorgia Meloni si prepara per un’importante visita alla Casa Bianca il 17 aprile. Tuttavia, l’incertezza sulle future manovre di Trump rimane alta. Meloni ha annullato la visita al Salone del mobile di Milano per concentrarsi sul viaggio, mantenendo ottimismo riguardo a un possibile accordo, ma guarda con preoccupazione le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno visto l’imposizione di dazi significativi.

Il governo italiano sta valutando misure di salvaguardia da attivare attraverso la Commissione Ue per proteggere il mercato interno. Fonti governative sottolineano la necessità di queste misure in risposta alla sovrapproduzione in altre nazioni, inclusa la Cina. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sta preparando un documento di indirizzo da discutere con il ministero degli Esteri e la task force di Palazzo Chigi.

Inoltre, si sta discutendo la creazione di un fondo di compensazione europeo a favore delle imprese colpite da un possibile ritorno dei dazi americani. Meloni spera in un azzeramento reciproco dei dazi attraverso la formula “zero per zero”. Il governo suggerisce anche che l’Unione europea possa rivedere la propria posizione commerciale, facilitando il dialogo e cercando soluzioni comuni con gli Stati Uniti. L’intento è di ridurre le tensioni e facilitare un accordo, mantenendo una costante comunicazione con i vertici Ue.