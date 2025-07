Dazi Usa: l’Italia in crisi, Meloni deve rispondere ora

La recente decisione degli Stati Uniti di aumentare i dazi sull’importazione di vari prodotti ha sollevato preoccupazioni significative in Italia, dove le opposizioni parlamentari stanno chiedendo chiarimenti al governo. Questo incremento, annunciato dal presidente americano Donald Trump, prevede un aumento delle tariffe al 30% e potrebbe avere ripercussioni considerevoli sull’economia italiana.

Durante una seduta della Camera dei Deputati, i rappresentanti delle principali forze politiche di opposizione, tra cui Avs, Pd, M5s, Iv, Azione e Più Europa, hanno esortato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a fornire immediatamente informazioni riguardo alle strategie per affrontare questa situazione. Angelo Bonelli di Avs ha descritto la decisione di Trump come “irresponsabile”, sollecitando Meloni a presentarsi in Aula per discutere le misure da adottare.

Chiara Braga, parlamentare del PD, ha condannato l’atteggiamento del governo, affermando che il ritardo nella comunicazione può nuocere agli interessi dell’Italia. Braga ha chiesto formalmente la convocazione di una conferenza dei capigruppo per una discussione urgente, evidenziando l’urgenza di una risposta coordinata dal governo.

L’aumento dei dazi si inserisce in un contesto internazionale segnato da crescenti misure protezionistiche, un cambiamento che potrebbe influenzare i rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti, in particolare per settori chiave come automotive e moda. Le stime indicano infatti che l’industria italiana potrebbe affrontare una contrazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti, aggravando ulteriormente la crescita economica del Paese.

Giorgia Meloni, alla guida del governo dallo scorso anno e leader di Fratelli d’Italia, si trova ora di fronte a una sfida cruciale, con la necessità di elaborare un piano di risposta adeguato alle nuove restrizioni commerciali imposte da Washington.