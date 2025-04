Dazi Usa, la strategia di Meloni contro la scure di Trump

L’obiettivo del governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, è evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti a causa dei nuovi dazi americani sulle merci europee, che entreranno in vigore oggi. Meloni ha dichiarato che, sebbene si cerchi di scongiurare conflitti, si riserveranno “risposte adeguate” per proteggere i prodotti italiani se necessario. Durante una cerimonia a Palazzo Chigi, ha avvertito che i dazi avranno conseguenze pesanti per i produttori italiani, sottolineando che ridurrebbero l’accesso ai prodotti d’eccellenza italiane in una parte della popolazione americana.

Gli Stati Uniti sono il secondo principale mercato per i prodotti Made in Italy, con un incremento previsto del 17% nell’export nel 2024. Tuttavia, il governo mantiene un approccio prudente. Meloni ha ribadito la necessità di una risposta europea unita, in linea con quanto affermato dal Presidente Mattarella. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha esortato a sviluppare iniziative congiunte a livello europeo per affrontare le minacce dei dazi, mentre ha evidenziato che la competenza sulla politica commerciale spetta all’Unione Europea.

Il governo prevede di diversificare i mercati e rafforzare le partnership commerciali. Tajani ha programmato visite in India e Giappone per promuovere il Made in Italy e ha in programma incontri con paesi come Messico e Arabia Saudita. Anche il ministro Urso sottolinea la necessità di esplorare accordi di libero scambio piuttosto che rispondere con nuovi dazi. Sebbene ci siano differenze nella maggioranza riguardo alla politica di difesa, il governo continua a lavorare su strategie economiche mirate.