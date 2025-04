Dazi USA, la reazione di Meloni dopo l’annuncio di Trump

Dopo l’annuncio di Donald Trump riguardo l’imposizione di dazi al 20% sull’Unione Europea, Giorgia Meloni ha espresso il suo disaccordo sui social, definendo la misura “sbagliata”. La presidente del Consiglio italiano ha sottolineato che l’introduzione di tali dazi da parte degli Stati Uniti non apporta vantaggi a nessuna delle parti coinvolte. Meloni ha dichiarato che il governo italiano farà tutto il possibile per negoziare un accordo con gli Stati Uniti, con l’intento di evitare una guerra commerciale che potrebbe indebolire l’Occidente a favore di altri attori globali. La premier ha aggiunto che agiranno sempre nell’interesse dell’Italia e della sua economia, collaborando con altri partner europei.

L’elenco dei dazi imposti da Trump include tariffe variabili per diversi paesi: la Cina subirà dazi del 34%, mentre l’Unione Europea verrà colpita con un 20%. Altri paesi come la Svizzera avranno dazi del 31%, il Regno Unito del 10%, e il Vietnam del 46%. I dazi più elevati ricadono su Cambogia e Laos, rispettivamente con il 49% e il 48%. In totale, sono 50 i paesi soggetti a questa nuova politica commerciale, con tariffe minime del 10% su tutti i prodotti stranieri. A queste misure si aggiunge un dazio del 25% sulle automobili prodotte all’estero. Meloni ha manifestato la sua intenzione di affrontare la situazione in modo coordinato con gli alleati europei, mirando a proteggere gli interessi economici dell’Italia.