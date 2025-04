Dazi USA, la decisione della premier Meloni dopo l’annuncio di Trump

Vertice a Palazzo Chigi dopo l’annuncio di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato gli impegni odierni e convocato un incontro con i ministri competenti, inclusi il vicepremier Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, collegato da Bruxelles. Meloni ha espresso su social media il suo dissenso verso i dazi americani del 20% per l’Unione Europea, definendoli una “misura sbagliata” che potrebbe scatenare una guerra commerciale dannosa per l’Occidente. Sottolineando l’importanza di difendere l’economia italiana, ha annunciato l’intenzione di cercare un accordo con gli Stati Uniti, collaborando con altri partner europei.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha descritto i dazi come motivo di preoccupazione. Il ministro Tajani ha incontrato a Bruxelles il commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, concordando sulla necessità di un approccio dialogico per affrontare la situazione. Ha anche presentato un Piano d’azione per l’export italiano, mirando a diversificare le esportazioni verso mercati emergenti come il Mercosur e l’India.

Matteo Salvini ha insistito sulla difesa degli interessi nazionali, considerando insoddisfacenti i limiti europei. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte del M5S ha criticato la reazione tardiva del governo, mentre Stefano Bonaccini del PD ha chiesto un’azione unita dell’Unione Europea per negoziare con gli Stati Uniti e proteggere posti di lavoro. Enzo Amendola ha denunciato le conseguenze del nazionalismo economico di Trump, avvertendo della gravità della situazione per imprese e lavoratori.