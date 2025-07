Dazi Usa: impatti devastanti sull’export italiano nel 2024

L’introduzione dei dazi al 30% sui prodotti italiani da parte degli Stati Uniti segna un evento significativo nelle relazioni commerciali fra Italia e Usa. Questa situazione avrà impatti profondi su diversi settori, con particolare gravità per il Made in Italy.

Nel 2024, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto quasi il 48%, posizionando il mercato americano come il principale sbocco per le esportazioni italiane extra-UE. La guerra commerciale colpisce beni per un valore complessivo di circa 65 miliardi di euro, interessando vari comparti, tra cui il settore chimico e farmaceutico, già in crisi. Si stima che i dazi potrebbero comportare una contrazione dell’export di circa 35 miliardi di euro.

I comparti maggiormente vulnerabili includono farmaceutica, automotive, aeronautica, cosmetica, lusso e agroalimentare. Ad esempio, il settore farmaceutico prevede perdite superiori a 4 miliardi di euro. Anche il settore alimentare risente delle restrizioni, con informazioni di un embargo sull’80% del vino italiano e aumenti significativi dei costi per prodotti come il Grana Padano.

Il comparto automotive, che nel 2024 ha esportato negli Usa circa 750.000 veicoli per un valore di 38,5 miliardi di euro, si trova a fronteggiare perdite elevate, soprattutto per le piccole e medie imprese italiane che forniscono componenti per marchi stranieri.

Infine, il settore agroalimentare è uno dei più esposti, rappresentando un ambasciatore dell’immagine italiana all’estero. Le regioni meridionali, che beneficiano di una forte domanda di prodotti certificati DOP e IGP negli Stati Uniti, temono che i nuovi dazi impattino non solo sull’economia, ma anche sulla reputazione dei prodotti italiani.