Dazi USA: Il Mercato Boccheggia, Powell della Fed Avverte ‘Rischio Inflazione’

Ieri è stata un’altra giornata di forte crisi a Wall Street, con il mercato azionario statunitense che ha perso circa 10.000 miliardi di dollari dal 17 gennaio, data dell’insediamento del presidente Donald Trump, e la metà di questa cifra solo nelle ultime due sedute. I crolli sono stati causati dai dazi imposti dagli Stati Uniti, amplificati dalla risposta della Cina. Nonostante un rapporto favorevole sull’occupazione di marzo, molti analisti lo vedono come “la calma prima della tempesta”, paragonando la situazione attuale alla fase pre-Covid. Gli esperti suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe ridurre i tassi d’interesse già nella prossima riunione di maggio, pianificando un eventuale abbassamento totale di 1,25 punti percentuali nel corso del 2025. Tuttavia, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha messo in guardia contro un possibile taglio già a maggio, sottolineando che i dazi potrebbero aumentare l’inflazione e che l’incertezza richiede cautela. Powell ha evidenziato anche il rischio di una disoccupazione maggiore unitamente a un’inflazione più alta, rendendo difficile la situazione per la Banca centrale. Ha rassicurato che al momento non ci sono segnali di tensione tra i due obiettivi, affermando che non siamo negli anni ’70. I principali indici hanno subito perdite significative: il Dow Jones ha perso 2.231,86 punti (-5,50%), lo S&P 500 ha ceduto 322,44 punti (-5,97%) e il Nasdaq ha chiuso con un calo di 962,82 punti (-5,82%). Si tratta della peggior seduta e della peggior settimana dal marzo 2020. L’indice Vix, che misura la volatilità, è aumentato del 50%, superando i 45 punti.