Dazi USA-Europa: l’impatto economico sull’Italia nel 2023

L’introduzione di dazi al 15% tra Stati Uniti ed Europa avrà impatti significativi sull’economia italiana, con una stima di perdite annuali compresi tra 14 e 15 miliardi di euro. Questa cifra equivale grossomodo al costo previsto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, secondo l’Ufficio studi della Cgia.

Tale impatto deriva da due tipologie di effetti, diretti e indiretti. Le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti subiranno una contrazione, e le imprese già operanti nel mercato americano potrebbero veder ridotto il loro margine di profitto. Inoltre, si prevede il dislocamento di alcune attività produttive verso gli Stati Uniti e il supporto al reddito per i lavoratori che potrebbero perdere il posto. Anche la svalutazione del dollaro rispetto all’euro contribuirà a questo scenario complesso.

Nonostante queste sfide, la Cgia manifesta ottimismo per il futuro del “Made in Italy”. Nel 2024, le vendite verso gli Stati Uniti potrebbero calare del 3,6% rispetto all’anno precedente, equivalenti a circa 2,4 miliardi di euro in meno. Tuttavia, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto l’anno scorso un valore di 64,7 miliardi di euro. Circa il 43% di queste esportazioni riguarda prodotti di alta qualità, mentre il 49% è composto da prodotti di qualità media.

Questo significa che il 92% delle merci vendute oltreoceano sono di alta gamma, destinati a consumatori con reddito elevato, i quali potrebbero non essere fortemente influenzati dall’aumento dei prezzi derivante dai dazi. Inoltre, le imprese italiane potrebbero ridurre i propri margini per rispondere a eventuali fluttuazioni nella domanda statunitense provocate dall’adeguamento dei prezzi.