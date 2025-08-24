Dazi USA-Europa: allerta per le PMI italiane in pericolo

L’accordo tra Europa e Stati Uniti sui dazi del 15% sta suscitando preoccupazioni per le piccole e medie imprese italiane. Confartigianato ha sollevato l’allerta, stimando un possibile calo delle esportazioni fino a 3 miliardi di euro, che rappresenterebbe quasi un terzo del valore complessivo annuale.

Circa 6.000 imprese italiane potrebbero essere colpite da queste misure, impiegando oltre 140.000 persone. La maggior parte di queste aziende, l’80%, è di piccole dimensioni e a conduzione familiare, rendendole particolarmente vulnerabili a tali cambiamenti. Questa situazione potrebbe comportare significative difficoltà economiche e compromettere la loro stabilità.