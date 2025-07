Dazi USA: effetti su economia e mercati globali in arrivo

L’economia globale è in fermento a causa dell’annuncio del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha deciso di introdurre una tariffa del 30% sulle importazioni provenienti da Messico e Unione Europea a partire dal 1° agosto. Questa mossa segue varie settimane di tentativi volti a negoziare condizioni commerciali più favorevoli con questi partner.

Nonostante la misura, i mercati mostrano una certa tranquillità, con investitori fiduciosi che le tariffe possano subire modifiche prima dell’attuazione. Il clima rimane cautamente ottimista sia in Messico, dove la presidente Claudia Sheinbaum si è espressa con ottimismo, sia a Bruxelles, dove si decide di non attuare contromisure immediate.

Questa situazione potrebbe comunque influenzare i tassi di cambio e i titoli industriali, dato che l’EUR/USD si mantiene stabile, così come il GBP/USD, che continua a mostrare debolezza. Gli analisti osservano anche il USD/JPY, che ha registrato un significativo aumento, avvicinandosi a livelli di resistenza critici.

Per quanto riguarda gli eventi economici della settimana, domani è atteso un report cruciale dal mercato cinese, con dati sul PIL del secondo trimestre, previsti in aumento del 5,1% su base annua. In Europa, si attendono statistiche sulla produzione industriale e sul sentiment degli investitori in Germania. Negli Stati Uniti, il CPI di giugno potrebbe riflettere un incremento dello 0,3%, influenzando le aspettative sui tassi di interesse futuri.

Infine, la settimana segna anche l’inizio della stagione degli utili negli Stati Uniti, con le principali banche, tra cui JP Morgan e Citigroup, pronte a rivelare i loro risultati. Gli investitori si concentrano sia sulle attività core delle banche, come prestiti e margini, che sull’andamento delle divisioni di wealth management e trading.