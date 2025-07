Dazi USA ed economia italiana: settori a rischio e risposte

I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sull’Unione Europea stanno influenzando profondamente l’economia italiana, creando preoccupazioni per diversi settori. Le prime conseguenze si fanno sentire già nel secondo trimestre dell’anno, con dati Istat che segnalano un rallentamento economico, il quale potrebbe aggravarsi nei prossimi anni.

Secondo le previsioni, l’impatto complessivo sul prodotto interno lordo (Pil) potrebbe comportare una contrazione di mezzo punto percentuale entro il 2026, con un ritorno ai livelli precedenti non atteso prima del 2029. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rivelato che l’effetto dei nuovi dazi è già stato considerato nel Documento di economia e finanza, sebbene l’intensità e la durata degli effetti restino da chiarire. Giorgetti ha sottolineato che le valutazioni definitive potranno avvenire una volta formalizzati tutti gli aspetti tecnici e operativi dell’accordo commerciale.

Attualmente, non sono previste misure immediate a sostegno delle aziende italiane colpite dai dazi, nonostante il dialogo con la Commissione Europea sia in corso per ottenere condizioni più favorevoli. Tra i settori più vulnerabili emerge il comparto farmaceutico, con un possibile impatto economico di 2,5 miliardi di euro, e l’agroalimentare, rappresentato da prodotti di punta come vino e formaggi, che rischiano di perdere competitività.

Infine, il ministro ha precisato che la “web tax” non è inclusa nelle attuali negoziazioni, continuando a generare dibattiti a livello nazionale ed europeo. L’Italia, comunque, punta a sostenere una strategia commerciale ambiziosa per l’Unione Europea, promuovendo accordi di libero scambio e la diversificazione delle catene di approvvigionamento.