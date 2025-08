Dazi USA e UE: Impatti Economici sulle Tasche degli Italiani

La questione dei dazi americani nei confronti dell’Unione Europea continua a sollevare interrogativi. Recentemente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, hanno raggiunto un accordo che prevede una tariffa base del 15% su una vasta gamma di beni europei in ingresso negli Stati Uniti, con effetto a partire dal 7 agosto.

Tuttavia, l’accordo non ha specificato quali prodotti saranno esenti da questa tassa, suscitando preoccupazioni tra i membri dell’Unione. L’Europa sperava di escludere categorie cruciali come i farmaci, i componenti per aerei e gli alcolici, ma secondo fonti europee, la tariffa potrebbe applicarsi a tutti i prodotti, con l’eccezione di acciaio e alluminio. Questo scenario solleva interrogativi sulle conseguenze economiche per i consumatori italiani.

Se l’aliquota dovesse essere applicata senza esenzioni significative, ci sarebbero ripercussioni sui prezzi dei beni importati dai Paesi europei, potenzialmente aumentando i costi per i cittadini italiani. Gli esperti attendono di vedere come questo accordo influenzerà le dinamiche commerciali tra Stati Uniti e Europa, nonché le risposte politiche da parte dell’Unione Europea. La situazione resta fluida e l’impatto sui mercati e sui consumatori sarà monitorato attentamente nei prossimi mesi.