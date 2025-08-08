Dazi USA e sostegni per il Made in Italy: cosa cambia ora?

Il panorama economico italiano si evolve in risposta alle nuove dinamiche commerciali globali, in particolare con l’entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle importazioni europee. Mentre il presidente statunitense Donald Trump annuncia il potenziale delle tariffe, l’Italia sta implementando nuove strategie per supportare le proprie imprese.

A partire dal 1° ottobre, Simest ha ampliato le sue iniziative, rendendo disponibili finanziamenti agevolati anche a quelle aziende che non esportano direttamente ma che fanno parte di filiere internazionali. Tale decisione è stata presa dal Comitato Agevolazioni, che include rappresentanti dei Ministeri degli Esteri, dell’Economia e delle Imprese, in seguito all’approvazione del decreto Economia.

Le microimprese potranno beneficiare di finanziamenti fino a 500 mila euro, mentre le piccole e medie imprese potranno accedere a somme fino a 2,5 milioni. Per le aziende di maggiori dimensioni, la cifra è fissata a 5 milioni di euro, con l’obiettivo di promuovere investimenti nella transizione ecologica e digitale e di rafforzare il capitale.

Inoltre, l’India sta emergendo come un mercato strategico per il Made in Italy, con un export previsto di 5,2 miliardi di euro nel 2024, in forte crescita. Simest offrirà supporto alle aziende interessate a investire in India, permettendo alle richieste di finanziamento di essere presentate a partire dal 16 settembre.

Per sostenere la competitività, il governo ha destinato 200 milioni di euro per spese di promozione e formazione, con piani di supporto specifici anche per le imprese innovative del Sud e per le filiere italiane in America Latina e in Africa, nell’ambito del Piano Mattei.