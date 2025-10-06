Dazi USA e Pasta Italiana: crisi per la Campania

I dazi del 107% annunciati dall’amministrazione Trump sulla pasta italiana sono considerati da Franco Cascone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale della Campania, un attacco ingiusto e pericoloso, non solo per l’economia nazionale, ma in particolare per la Campania, rinomata per la produzione di pasta di alta qualità, come quella di Gragnano Igp.

Cascone sostiene l’allerta lanciata da Fabrizio Luongo, segretario di Casartigiani Napoli, riguardo alla gravità di questa misura protezionista, che minaccia centinaia di imprese, artigiani e lavoratori locali. Secondo Cascone, questa politica colpisce il cuore del Made in Italy e della nostra identità produttiva.

La pasta italiana, soprattutto quella campana, rappresenta un’importante eccellenza economica, culturale e sociale. Da Gragnano a Napoli, e nei vari distretti artigianali della regione, il settore genera occupazione, innovazione e qualità. Cascone sottolinea la necessità di una risposta forte e coordinata tra Governo, Regione e sistema camerale, per attivare leve diplomatiche e commerciali che proteggano le imprese locali.

È urgente un’azione comune a livello europeo e presso il WTO, abbinata a misure concrete di sostegno per le aziende che rischiano di perdere i mercati esteri conquistati con anni di努力 e investimenti. La Campania, secondo Cascone, non può restare a guardare; è necessaria una cabina di regia regionale che collabori con le associazioni di categoria, come Casartigiani. Difendere la pasta campana significa proteggere il lavoro, la qualità e la reputazione del territorio.