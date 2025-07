Dazi Usa e Parmigiano: crisi per l’export europeo

Un clima di preoccupazione si sta diffondendo tra i produttori di Parmigiano Reggiano a causa della minaccia di dazi del 30% imposti dagli Stati Uniti. Questo provvedimento, annunciato dall’ex presidente Donald Trump, potrebbe avere gravi ripercussioni sull’export di un prodotto che, nel 2024, aveva già raggiunto un record del 22,5% di vendite sul mercato americano.

Luciana Pedroni, produttrice e vicepresidente provinciale di Coldiretti, ha avvertito che l’aumento dei costi potrebbe dissuadere i consumatori statunitensi dall’acquisto, riducendo le vendite di un prodotto già rivolto a una clientela con un alto potere d’acquisto. L’azienda agricola Grana d’Oro di Cavriago, ad esempio, ha registrato il 6,5% del suo fatturato proveniente da clienti americani, subendo già gli effetti delle prime restrizioni commerciali.

La decisione di implementare questi dazi avrà effetto dal primo agosto, e gli operatori del settore temono ripercussioni immediate. Le richieste da parte degli importatori di modificare i prezzi sono già state osservate e si prevedono ulteriori pressioni economiche.

Non solo il Parmigiano Reggiano ma anche altre specialità italiane, come il Lambrusco, rischiano di essere colpite dalla politica commerciale restrittiva degli Stati Uniti. Anche il settore manifatturiero reggiano è allarmato, vista la contrazione dell’economia tedesca, che rappresenta il principale partner commerciale per il territorio. Gli Stati Uniti, al terzo posto tra i mercati più importanti, offrono opportunità significative per l’export, che vale circa 1,6 miliardi di euro.