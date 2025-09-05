30.1 C
Dazi USA e industria italiana: capacità di reazione e crescita

Da StraNotizie
Il sistema industriale italiano è in grado di rispondere ai dazi imposti dagli Stati Uniti, e la situazione è sotto controllo. Dario Scannapieco, amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), ha espresso questa opinione durante il workshop Ambrosetti a Cernobbio.

Scannapieco ha evidenziato come in passato l’industria italiana abbia saputo reagire e adattarsi a sfide simili. Attualmente, esistono mercati con possibilità di crescita che potrebbero compensare una possibile diminuzione delle esportazioni. Questo rende la situazione “gestibile”.

L’AD di Cdp ha anche sottolineato che l’ente dispone di vari strumenti finanziari, tra cui Simest, dedicata a supportare le aziende italiane nel loro ingresso in nuovi mercati. Sebbene sarebbe stato preferibile non affrontare i dazi, Scannapieco è fiducioso che il sistema industriale italiano possa affrontare la questione con tranquillità.

