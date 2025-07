Dazi USA e economia italiana: quali settori subiranno di più?

L’economia italiana si trova di fronte a un nuovo scenario difficile a causa dell’inasprimento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. A partire dal 1° agosto, il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’introduzione di un dazio del 30% su tutti i beni originari dell’Unione Europea, un colpo diretto ai rapporti commerciali già fragili.

Nel 2024, l’Italia aveva visto un aumento significativo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, superando i 64 miliardi di euro, con una crescita del 42% rispetto al 2019. Tuttavia, l’arrivo delle nuove tariffe minaccia di cancellare questi progressi. Circa 3.000 aziende italiane operanti in settori diversificati, tra cui agroalimentare, farmaceutico e meccanico, potrebbero subire gravi conseguenze. Per esempio, il 39% delle esportazioni di bevande italiane è destinato agli Stati Uniti, mentre per il settore automobilistico e farmaceutico, le cifre sono simili. I viticoltori potrebbero affrontare un aumento dei costi di 6 milioni di euro al giorno.

Le regioni più vulnerabili a queste nuove restrizioni sono la Liguria, la Campania, il Molise e la Basilicata, le quali dipendono fortemente dall’export verso gli Stati Uniti. Anche Sicilia e Sardegna, con una diversificazione limitata delle loro esportazioni, subiranno pesanti ripercussioni. Secondo la Cgia di Mestre, se l’aliquota doganale si stabilisse attorno al 20%, il danno per l’economia italiana potrebbe ammontare a 12 miliardi di euro. Le prospettive rimangono incerte se non si troverà una soluzione nei prossimi giorni nei negoziati tra Europa e Stati Uniti.