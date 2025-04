Dazi USA: Comprendere l’Insider Trading e l’Aggiotaggio

I senatori democratici Adam Schiff e Ruben Gallego hanno richiesto all’Office of Government Ethics di indagare su un potenziale conflitto di interessi riguardante la Casa Bianca e membri dell’esecutivo accusati di aver praticato “insider trading”. Questo è avvenuto in seguito all’annuncio di Donald Trump, che mercoledì ha sospeso i dazi per 90 giorni, provocando un significativo rialzo del mercato azionario. Schiff ha chiesto se membri della famiglia Trump o dell’amministrazione abbiano tratto vantaggio da questa situazione attraverso insider trading. I senatori hanno notato che Trump, poche ore prima dell’annuncio, aveva scritto su Truth Social che “questo è un grande momento per comprare”.

L’insider trading è una pratica illegale in cui si utilizzano informazioni riservate non pubbliche per effettuare transazioni di titoli. In Italia, è regolato dall’articolo 184 del Testo Unico della Finanza, con pene da 1 a 6 anni di reclusione e multe variabili. Negli Stati Uniti, è disciplinato dal Securities Exchange Act del 1934, con pene più severe, fino a 20 anni di carcere e multe fino a 5 milioni di dollari.

L’aggiotaggio consiste nel diffondere informazioni false o fuorvianti per manipolare il prezzo di strumenti finanziari. Anche in questo caso, è disciplinato dal Testo Unico in Italia, prevedendo pene simili all’insider trading. Negli Stati Uniti, il Securities Exchange Act e la Rule 10b-5 della SEC regolano questa pratica, con pene fino a 25 anni di carcere e sanzioni significative. Entrambi i reati mirano a garantire l’integrità dei mercati finanziari.