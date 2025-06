Dazi USA-Cina: Tregua Fragile e Rischi per l’Export

Negli ultimi sviluppi sui dazi commerciali, Stati Uniti e Cina si trovano in una situazione di tregua precaria. Dal 14 maggio, le tariffe non supereranno il 100% per un periodo di 90 giorni, anche se diversi dazi rimangono in vigore. Gli Stati Uniti applicano un 10% di dazio sulle merci cinesi, a cui si aggiunge un 20% specificamente legato al fentanyl, una potente droga sintetica prodotta in gran parte dalla Cina. Altri settori, come acciaio, alluminio e auto, affrontano tariffe separate del 25%. Per le merci americane esportate in Cina si applica un dazio del 10%.

Inoltre, Washington ha richieste specifiche, tra cui la revoca delle restrizioni sull’export cinese di terre rare, essenziali per la produzione di batterie per auto. Dall’altro lato, la Cina chiede la rimozione del bando americano sui prodotti di Huawei, preoccupata che tale incertezza possa nuocere all’economia. Infatti, a maggio, l’export cinese ha mostrato una brusca decelerazione, con un incremento del 4,8%, rispetto all’8,1% di aprile, in particolare verso gli Stati Uniti.

Recentemente, i presidenti dei due Paesi hanno avuto una conversazione che ha visto toni concilianti, suscitando la possibilità di future concessioni tra le due potenze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it