Dazi USA al 30%: cosa significa per l’Italia e l’Europa?

Negli ultimi giorni, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea sono aumentate. Il presidente statunitense Donald Trump ha inviato una lettera ufficiale all’UE annunciando l’introduzione di dazi doganali significativi.

A partire dal 1° agosto 2025, gli Stati Uniti applicheranno una tariffa del 30% su tutti i prodotti europei importati. Questa misura, specifica Trump, non si limiterà a una singola categoria, ma riguarderà tutte le merci europee e sarà estesa anche a quelle transitate attraverso altri Paesi nel tentativo di eludere la tariffa. La comunicazione è stata divulgata tramite Truth, il social media di proprietà del presidente.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha immediatamente risposto, dichiarando che l’impatto di tali dazi avrà effetti devastanti sulle catene di approvvigionamento transatlantiche, penalizzando imprese, consumatori e pazienti in entrambi i continenti. La situazione ha suscitato reazioni anche da parte del governo italiano, che ha espresso il proprio supporto per le decisioni future dell’Unione Europea in risposta a questa “offensiva economica” da parte degli Stati Uniti.

Palazzo Chigi ha sottolineato l’importanza di mantenere aperti i canali di negoziazione, evidenziando la posizione italiana a favore di un approccio collaborativo anziché di un conflitto commerciale. Il governo italiano monitorerà con attenzione gli sviluppi nelle trattative tra UE e Stati Uniti e si impegnerà a sostenere gli sforzi della Commissione Europea nel tentativo di mitigare le conseguenze di queste nuove misure tariffarie.