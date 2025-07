Dazi USA al 30%: allerta per l’export italiano e l’economia

Il recente annuncio da parte degli Stati Uniti di imporre dazi del 30% sulle merci europee dal primo agosto ha sollevato preoccupazioni significative nel settore economico italiano. Le associazioni di categoria avvertono che questa misura rappresenta un duro colpo per l’export nazionale, minacciando in particolare diversi settori chiave.

Le filiere agroalimentari, la farmaceutica, il vino e l’automotive sono tra i comparti più vulnerabili a queste nuove tariffe. Le imprese italiane, notoriamente orientate all’export, chiedono un’azione concertata da parte delle istituzioni europee e del governo per prevenire una guerra commerciale che potrebbe avere conseguenze dannose per entrambe le economie.

L’impatto della tariffa al 30% ha sorpreso il mondo produttivo, poiché ci si aspettava una cifra inferiore, tra il 10% e il 17%, durante i recenti tentativi di mediazione tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La principale preoccupazione ora riguarda le ripercussioni commerciali e i possibili effetti negativi sull’occupazione.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, esorta a mantenere la calma e a cercare il dialogo, ricordando che in passato l’amministrazione Trump ha annunciato tariffe elevate prima di fare parziali marce indietro. Secondo Orsini, è fondamentale non compromettere i mercati finanziari e affrontare la situazione con serietà, interpretando la comunicazione statunitense come un tentativo di negoziazione.