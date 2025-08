Dazi Usa al 15% su auto e farmaci Ue, cosa cambia ora?

Negli Stati Uniti, il governo sta per introdurre un nuovo sistema di dazi sulle importazioni di auto e farmaci dall’Unione Europea. Secondo quanto comunicato dal segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, un dazio complessivo del 15% sarà applicato a queste categorie di prodotti.

Attualmente, le auto europee sono soggette a un’imposizione di 25%, più un ulteriore 2,5% della tariffa della nazione più favorita, portando il totale al 27,5%. La diminuzione a 15% rappresenterebbe un significativo alleggerimento per un settore cruciale, in particolare per la Germania. Per quanto riguarda i farmaci, attualmente esenti da dazi, l’amministrazione statunitense prevede di applicare misure sui medicinali importati da Paesi terzi. Tuttavia, l’Unione Europea ha ricevuto garanzie che il dazio non supererà il 15%.

Parallelamente, le importazioni di acciaio e alluminio dall’Europa affrontano attualmente un dazio del 50%. La Commissione Europea avvierà dei negoziati per istituire quote di importazione con tariffe ridotte al 15%, mentre le quantità eccedenti sarebbero soggette alla tariffa di 50%. Le industrie statunitensi necessitano di particolari acciai speciali che non sono prodotti internamente, il che rende la conclusione dei negoziati per le quote un processo complesso e lungo.