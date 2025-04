Dazi: Trump rassicura sulla collaborazione con la Cina ‘Ho sempre avuto un buon rapporto con Xi Jinping’

Durante il suo viaggio sull’Air Force One verso la sua residenza privata a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di attenuare le tensioni nel conflitto in corso con Pechino. Nonostante le sfide e le difficoltà nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, il presidente ha espresso una certa ottimismo, affermando: “Penso che qualcosa di positivo verrà fuori”. Questa dichiarazione riflette un approccio conciliatorio, indicando la speranza che le negoziazioni o i colloqui possano portare a risultati favorevoli per entrambe le parti. L’atteggiamento del presidente suggerisce l’intenzione di continuare a lavorare per migliorare le relazioni bilaterali, nonostante le divergenze esistenti.