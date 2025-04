Dazi Trump: Perdite di 390 Milioni per i Vini Italiani, Allerta a Vinitaly

I dazi imposti da Trump sui vini italiani stanno generando preoccupazioni significative, come evidenziato da Coldiretti durante il Vinitaly. Dopo l’imposizione di un’aliquota del 20% sulle importazioni dall’Unione europea, compresi i vini italiani, gli importatori americani hanno iniziato a richiedere sconti per compensare la tariffa. Nel 2019, dazi simili sui vini francesi avevano causato un calo del 20% delle importazioni negli Stati Uniti, ma è difficile prevedere l’impatto attuale sui vini italiani. Le stime suggeriscono che, se il calo fosse simile a quello del 2019, le perdite potrebbero arrivare fino a 390 milioni di euro.

Coldiretti ha messo in guardia sul rischio di perdere posizionamento nei supermercati americani, mercato cruciale per i vini italiani. Un esempio è il Prosecco Docg, il cui prezzo potrebbe aumentare a 20 euro, rispetto ai 16 attuali. Già si notano risposte da parte del mercato USA, con prodotti come il Calsecco, un vino frizzante californiano che si propone come alternativa al Prosecco.

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha sottolineato l’importanza del dialogo e della diplomazia per proteggere gli interessi europei e americani. Marco Caprai, produttore di vini dell’Umbria, ha espresso la sua preoccupazione per le vendite future e per il posizionamento dei vini italiani. Ha affermato che non esiste un mercato alternativo che possa compensare la perdita del mercato statunitense, fondamentale per l’export. Le opinioni di Caprai e Prandini evidenziano la necessità di affrontare la questione dei dazi per salvaguardare l’industria vinicola italiana.