Dazi Trump e l’export italiano: impatti sull’economia umbra

Nel 2023, l’Umbria ha dimostrato una significativa attività commerciale verso gli Stati Uniti, esportando macchine di impiego generale per 182 milioni di euro, articoli di abbigliamento per 121 milioni e macchine agricole per 43 milioni. Tuttavia, l’implementazione dei dazi del 30% annunciati dall’ex presidente Trump, a partire dal primo agosto, ha sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto sulle esportazioni italiane, che nel 2023 hanno raggiunto un valore di circa 67 miliardi di euro.

La Banca d’Italia sottolinea che il 43% delle esportazioni verso gli Stati Uniti è costituito da beni di alta qualità, mentre il 49% proviene da prodotti di qualità media. Questi beni possono essere destinati a clienti con elevata disponibilità economica, i quali potrebbero non sentirsi gravati da un aumento dei prezzi legato ai dazi.

Tuttavia, un eventuale calo della domanda statunitense, causato dall’innalzamento dei costi, potrebbe determina una compressione dei margini di profitto delle aziende italiane. Le conseguenze dei dazi varieranno a seconda delle diverse realtà imprenditoriali e geografiche. Negli Stati Uniti, l’Italia colloca i suoi prodotti chimici, autoveicoli e macchine di impiego generale, che rappresentano oltre il 40% delle vendite nel mercato americano.

L’Umbria beneficia di una relativa diversificazione nelle sue esportazioni, con i primi dieci prodotti che costituiscono il 61,9% del totale. Ciò potrebbe offrirle una certa protezione contro l’impatto negativo dei dazi, mentre le esportazioni di beni di lusso potrebbero essere meno influenzate da tale aumento di costo.

Nella provincia di Terni, si è registrato un valore di esportazioni verso gli USA di 56,7 milioni di euro, mostrando una diminuzione dell’7,7% rispetto all’anno precedente. Al contrario, Perugia ha esportato beni per 677,2 milioni, con un incremento dell’11,5%.