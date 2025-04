Dazi sulle merci: Funzionamento, Obbligati al Pagamento e Differenze con l’IVA

Negli ultimi giorni, il dibattito internazionale è dominato da due temi: le guerre e i dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump. Una nuova serie di tariffe è stata annunciata per il 2 aprile, suscitando preoccupazioni globali.

I dazi sulle merci sono prelievi fiscali applicati alle importazioni e possono essere espressi in percentuale del valore dichiarato (ad valorem) o come importo fisso (ad esempio, 100 euro per tonnellata). Sebbene vengano principalmente riscossi sulle importazioni, esistono anche rarità relative alle esportazioni. I dazi generano entrate per il governo e innalzano i prezzi dei beni importati, favorendo così i prodotti nazionali. L’obiettivo principale è promuovere le imprese locali e proteggere l’industria interna dalla concorrenza esterna.

In Europa, dal 1968, l’istituzione dell’unione doganale ha eliminato i dazi tra gli Stati membri, creando un mercato unico in cui beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente. Le autorità doganali dei paesi UE collaborano per applicare gli stessi dazi sulle merci importate da paesi terzi. Il 75% delle entrate doganali va al bilancio dell’Unione, contribuendo al 13,7% del bilancio totale per il 2024. L’Unione segue le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, che stabilisce il principio del trattamento della nazione più favorita, quindi le discriminazioni tra partner commerciali sono vietate.

Infine, è importante notare la differenza tra dazi e IVA: i dazi sono imposte comunitarie le cui aliquote variano in base al bene, mentre l’IVA è una tassa nazionale collegata al consumo.