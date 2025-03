Dazi: Pronti a Trattare, ma Partiranno il 2 Aprile

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sua disponibilità a negoziare accordi commerciali con altri Paesi per evitare le nuove tariffe statunitensi, ma ha chiarito che tali negoziati inizieranno solo dopo l’entrata in vigore delle tariffe, prevista per il 2 aprile. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha confermato che intende introdurre dazi che influenzeranno l’industria farmaceutica, senza però specificare né i tempi né i tassi. Ha fatto sapere che diversi Paesi, inclusa la Gran Bretagna, hanno avviato discussioni con la Casa Bianca per cercare di evitare una guerra commerciale.

“Vogliono fare accordi, tutti vogliono un accordo con noi”, ha detto Trump, sottolineando che è aperto a raggiungere un’intesa se ci sarà un vantaggio per gli Stati Uniti. Tuttavia, ha escluso la possibilità di finalizzare accordi prima del 2 aprile. Trump ha ribadito la determinazione di annunciare dazi sul settore farmaceutico, descrivendoli come sufficienti per incentivare le aziende farmaceutiche a portare i loro prodotti negli Stati Uniti, evitando di dipendere da altri Paesi, come durante la pandemia da Covid.

Nel frattempo, la Borsa di New York ha chiuso in calo, con il Dow Jones che ha registrato un calo dell’1,69%, l’S&P 500 del 2,02% e il Nasdaq del 2,7%. Gli investitori sono preoccupati per le implicazioni delle nuove tariffe, mentre è emerso un crollo della fiducia dei consumatori americani a marzo, scesa a 57 punti, il valore più basso dall novembre 2022. L’indice della spesa per consumi personali ha mostrato un aumento, superando le attese degli analisti.