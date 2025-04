Dazi, Meloni e la missione di Trump: “Faremo il massimo”

A due giorni dal viaggio negli Stati Uniti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato la questione dei dazi e la sua trasferta a Washington durante la cerimonia di consegna dei Premi Leonardo a Villa Madama. Ha sottolineato la determinazione nel rappresentare l’Italia e ha affermato di non sentire pressioni, pur riconoscendo la complessità della settimana. Meloni ha evidenziato come i prodotti italiani si affermino globalmente non solo per il prezzo, ma per la loro qualità.

In preparazione al viaggio, si è tenuto un vertice di governo con la partecipazione della premier e di vari ministri, tra cui Matteo Salvini e Antonio Tajani. Giovambattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha descritto la missione come “ricca di insidie” sottolineando l’importanza dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, definendo gli USA come il primo partner strategico-militare dell’Italia. Ha avvertito che le recenti dichiarazioni americane potrebbero suggerire un ritorno a politiche protezionistiche, un rischio significativo per le esportazioni italiane, che ammontano a 67 miliardi di euro.

Fazzolari ha inoltre rimarcato che Meloni non agisce per conto dell’Unione Europea, ma il suo approccio personale sarà cruciale per negoziare accordi vantaggiosi per entrambe le parti. Ha citato l’importanza di mantenere lucidità e serenità nel dialogare, partendo dalla consapevolezza che gli interessi occidentali dovrebbero armonizzarsi per affrontare le sfide comuni.