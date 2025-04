Dazi: L’India Definisce la Strategia Negoziale. Tajani: ‘Le Guerre Commerciali Non Giovano a Nessuno’

L’entità degli scambi commerciali tra Italia e India, pari a 14 miliardi di euro all’anno, riflette l’importanza strategica dei legami tra i due paesi. Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, definisce questo rapporto come un legame storico, sottolineando la necessità di collaborare in un contesto internazionale sempre più complesso, in particolare in relazione alla guerra dei dazi. Recentemente, entrambi i paesi hanno adottato una linea negoziale comune di fronte alle sfide poste dalla guerra commerciale in corso. Tajani ha messo in evidenza che “le guerre commerciali danneggiano tutti”, suggerendo che è nel migliore interesse di entrambe le nazioni promuovere il dialogo e la cooperazione piuttosto che intraprendere conflitti economici che potrebbero compromettere ulteriormente le loro relazioni. L’Italia e l’India, attraverso storie e culture diverse, possono trarre vantaggio da una sinergia strategica, non solo per migliorare gli scambi commerciali, ma anche per affrontare insieme le sfide globali. L’importanza dei rapporti bilaterali è evidenziata dalla volontà di entrambe le nazioni di trovare soluzioni pacifiche e costruttive alle tensioni commerciali, rafforzando così la loro cooperazione economica e politica. In conclusione, mentre il mercato globale affronta incertezze e conflitti, la partnership tra Italia e India rappresenta un modello di collaborazione e dialogo, sottolineando il valore dei legami storici e delle opportunità future.