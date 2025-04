Dazi: Le aziende lombarde esplorano nuove opportunità di export a Dubai

Quindici piccole e medie imprese italiane stanno affrontando una sfida significativa a Dubai, in particolare a causa della situazione dei dazi. Intesa Sanpaolo, che è attiva nel paese dal 2008, ha deciso di organizzare una missione per sostenere queste aziende e favorire l’accesso a nuovi mercati. L’incontro si inserisce in un contesto di incertezze economiche e commerciali, con l’obiettivo di trovare opportunità e soluzioni che possano aiutare le PMI a superare le difficoltà attuali.

Durante la missione, le imprese partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare potenziali partner locali, esplorare possibilità di collaborazione e partecipare a eventi di matchmaking. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza italiana a Dubai e a promuovere il Made in Italy, nonostante le sfide rappresentate dai dazi e da un mercato in evoluzione.

Intesa Sanpaolo, attraverso questa azione, dimostra il proprio impegno nel supportare le piccole e medie imprese italiane all’estero, fornendo loro risorse e strumenti per affrontare le complessità del mercato internazionale. L’agenzia bancaria ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per promuovere l’export e garantire la competitività delle PMI italiane nel panorama globale.

In sintesi, questa missione a Dubai rappresenta un passo importante per le piccole e medie imprese italiane, offrendo un’occasione per rinforzare le relazioni commerciali, esplorare nuove possibilità di crescita e affrontare le sfide legate ai dazi in un mercato strategico come quello degli Emirati Arabi Uniti.