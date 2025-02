Dazi: La Nuova Era Economica di Trump e il Rischio di Inflazione

Mancano ancora dettagli sui dazi proposti da Donald Trump per le esportazioni da Messico e Canada verso gli Stati Uniti, che subiranno un aumento del 25%. Anche la Cina dovrà affrontare un incremento del 10%. Inoltre, Trump sta considerando dazi anche per i paesi BRICS, come Brasile, Cina, India e Sudafrica, che potrebbero vedersi costretti a pagare il 100% in più se utilizzeranno valute diverse dal dollaro negli scambi commerciali. Anche l’Europa è avvisata, con Trump che ha dichiarato di essere stato trattato male.

Questa strategia mira a garantire risorse per annullare la tassa sui redditi, ma potrebbe avere ripercussioni negative per gli stessi Stati Uniti. L’annuncio ha già fatto scendere i mercati e rafforzato il dollaro. A lungo termine, i costi aggiuntivi potrebbero ricadere sui consumatori, aumentando l’inflazione oltre il 3%. Si prevede un rallentamento economico e una potenziale perdita di quasi 700.000 posti di lavoro, con un conseguente aumento della disoccupazione. Le famiglie potrebbero affrontare un incremento di quasi mille dollari nelle tasse già quest’anno.

Le multinazionali stanno già manifestando preoccupazioni: il Giappone, con 1.300 aziende in Nord e Centro-America, e Taiwan, che sta avviando una gigafactory per Nvidia in Messico, sono esempi significativi. Anche il settore automobilistico è in allerta: aziende come Pirelli, Stellantis, Toyota, Volvo e Honda hanno investimenti significativi in Messico e Canada.