Dazi inaccettabili creano ostacoli ai mercati

“Mercati aperti soddisfano due esigenze fondamentali: la pace e gli interessi commerciali di un Paese esportatore. È essenziale ribadire che i dazi rappresentano un ostacolo ai mercati, limitando la libertà di commercio, alterando l’andamento del mercato e danneggiando i prodotti di alta qualità a favore di quelli di qualità inferiore. Questo è un fenomeno inaccettabile, non solo per noi, ma per tutti i Paesi del mondo.” Ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’inaugurazione dell’evento ‘Agricoltura è’, rispondendo alle domande degli studenti.