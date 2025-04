Dazi in Standby per 90 Giorni: L’Obiettivo Reale di Trump alla Luce della Tassazione Cinese al 125%

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una sospensione di 90 giorni per tutti i dazi superiori al 10%, esclusi quelli nei confronti della Cina, rimasta l’unica nazione a subire contromisure immediate. Per Pechino, le tariffe doganali sulle esportazioni americane sono aumentate al 125%, considerando le misure imposte sia da Biden che da Trump.

Trump ha effettuato una retromarcia totale sui dazi, decidendo di mantenere solo quelli al 10% su tutte le importazioni, eccetto per la Cina, che ha risposto aumentando i propri dazi all’84% sui prodotti statunitensi. La sospensione dei dazi di Trump si applica ai paesi che non hanno reagito rapidamente, mentre l’Unione Europea ha annunciato ritorsioni legate ai precedenti dazi su acciaio e alluminio.

Dopo l’annuncio della sospensione, i principali indici della Borsa americana hanno registrato un recupero significativo: l’indice Nasdaq è salito di quasi il 10%, il Dow Jones del 6,71% e l’S&P 500 di circa l’8%. Questa notizia è giunta dopo giornate difficili per i mercati europei e asiatici, che reagiranno solo successivamente.

Alcuni analisti interpretano l’imposizione dei dazi come una strategia diplomatica piuttosto che puramente economica. L’amministrazione americana mira a ottenere accordi commerciali più vantaggiosi, senza necessariamente cercare di ricostruire l’industria statunitense. L’approccio aggressivo di Trump comporta il rischio che un paese rifiuti di partecipare al negoziato, come accaduto con la Cina, portando a una guerra commerciale potenzialmente dannosa per entrambe le potenze economiche.