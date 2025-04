Dazi e Ucraina, cosa si sono detti

“Mi sei mancato…” è stato il primo commento di Giorgia Meloni nei confronti di JD Vance, braccio destro di Donald Trump, durante un incontro a Palazzo Chigi, a sole 24 ore dal suo colloquio con il presidente americano. La premier italiana ha ribadito il “rapporto privilegiato” tra Italia e Stati Uniti, evidenziando l’importanza della visita di Vance per rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare per quanto riguarda i temi dei dazi e della crisi in Ucraina.

Durante il loro incontro, Vance ha sottolineato la volontà di discutere del conflitto ucraino, esprimendo ottimismo riguardo ai negoziati in corso tra Russia e Ucraina. Ha anche menzionato l’importanza di continuare i colloqui commerciali non solo tra Italia e Stati Uniti, ma anche con l’intera Unione Europea. Meloni ha poi condiviso i dettagli delle sue conversazioni anche con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Trump ha elogiato Meloni sui social, sottolineando il suo impegno per il Paese e facendo riferimento all’ottima impressione lasciata durante la visita alla Casa Bianca. Meloni ha risposto, evidenziando i valori comuni che legano Italia e Stati Uniti e promettendo di continuare a lavorare per rafforzare questo legame.

In una dichiarazione congiunta, i due leader hanno concordato sull’importanza di un commercio equo e reciprocamente vantaggioso e Trump ha accettato l’invito di Meloni per una visita ufficiale a Roma. Inoltre, hanno discusso di sicurezza, alleanze strategiche e della necessità di affrontare l’immigrazione clandestina, confermando la loro determinazione a trovare una soluzione pacifica per la situazione in Ucraina.