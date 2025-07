Dazi e strategie: l’Europa contro la minaccia Trump

Le recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa hanno sollevato interrogativi sull’efficacia delle strategie adottate dai leader europei, inclusa la premier italiana Giorgia Meloni. L’ex presidente Donald Trump ha infatti comunicato all’Unione europea l’intenzione di applicare dazi del 30% su una vasta gamma di merci europee a partire dal primo agosto, minacciando ulteriori rincari in caso di una risposta da parte di Bruxelles.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha risposto con cautela, affermando che l’UE è aperta alla firma di un accordo, ma adotterà le necessarie misure per tutelarsi. Tuttavia, questa posizione suscita preoccupazioni sulla capacità dell’Unione di affrontare le politiche aggressive statunitensi.

L’approccio europeo, caratterizzato da gesti di cordialità nei confronti di Trump, sembra non aver sortito gli effetti sperati. Azioni come il ritiro della web tax contro i grandi colossi americani non hanno fermato le misure unilaterali di Washington. Inoltre, l’idea di aumentare la spesa militare europea, sebbene discutibile, non ha cambiato l’atteggiamento dell’ex presidente.

Giorgia Meloni, nell’affrontare la questione, ha spostato le responsabilità su Bruxelles, sottolineando che la politica commerciale ricade sotto la competenza dell’Unione. Nel frattempo, il vicepremier Matteo Salvini ha puntato il dito contro la Germania, allontanando così le critiche da Trump e dal governo statunitense.

Malgrado questa situazione complessa, il governo italiano continua a confidare nella possibilità di raggiungere un accordo equo, pur essendo consapevole che l’approccio conciliatorio con Trump potrebbe rivelarsi controproducente.