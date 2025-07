Dazi e politica estera: l’Italia rischia il disastro economico

La situazione geopolitica attuale è caratterizzata da instabilità e conflitti, e il contributo di leader come Donald Trump ha accentuato questa crisi. In questo contesto, Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Europei alla Camera, ha presentato una mozione sui dazi, sottolineando la necessità di una risposta politica coerente da parte del governo italiano.

De Luca ha criticato la maggioranza per la mancanza di una strategia adeguata, evidenziando l’assenza di una mozione da parte loro e accusandoli di non difendere gli interessi dell’Italia. Ha definito particolarmente preoccupante l’approccio del governo, che ha già mostrato segni di subalternità nei confronti di Trump, trascurando le ripercussioni economiche dei dazi previsti.

Secondo De Luca, i nuovi dazi al 17% potrebbero danneggiare gravemente interi settori dell’industria italiana, rischiando di compromettere 25.000 imprese e dimezzare le stime di crescita. Ha specificato che il settore agroalimentare, del valore di 69 miliardi di euro, sarebbe tra i più colpiti. L’esponente del PD ha anche criticato la premier Meloni per il recente incontro con l’amministrazione americana, accusandola di aver scambiato un’importante negoziazione commerciale per una visita superficiale e di aver accettato condizioni svantaggiose, come l’aumento negli acquisti di gas liquido.

De Luca ha insistito sulla necessità di una politica commerciale unitaria a livello europeo e di protezione per lavoratori e imprese. Ha bocciato le soluzioni proposte dal governo come inefficaci e ha ribadito l’importanza di una strategia che salvaguardi il Made in Italy. Ha concluso esprimendo la necessità di un cambio di rotta nella gestione di questi temi per proteggere le famiglie e le aziende italiane.